Italiener frikendes for brutalt overfald på Liverpool-fan

Den 21-årige Roma-fan Filippo Lombardi er af en britisk domstol blevet frikendt for at påføre Liverpool-tilhængeren Sean Cox alvorlige skader i forbindelse med et overfald før de to holds semifinaleopgør i Champions League i april.

Det skriver avisen Liverpool Echo.

Lombardi er derimod blevet tilkendt tre års fængsel for voldelig opførsel - en tiltale han tidligere har kendt sig skyldig i.

Italieneren har været varetægtsfængslet siden 24. april, hvor Liverpool og Roma mødtes i den første af to Champions League-semifinaler.

Før kampen blev den 53-årige irer Sean Cox overfaldt på vej mod stadion. Han blev blandt andet slået hårdt i hovedet, hvilket resulterede i, at han fik en hjerneskade og siden har mistet evnen til at tale og sidde op ved egen hjælp.

Filippo Lombardi har i forbindelse med retssagen mod ham erkendt, at han viklede et bælte om sin hånd for at beskytte sig selv over for Liverpool-fans, der ifølge ham var meget aggressive, efter at Cox var blevet overfaldt.

Han har dog nægtet, at det var ham, der slog Liverpool-tilhængeren og påførte ham skaderne. Det har domstolen heller ikke fundet beviser for.

Roma-spillerne var efter overfaldet hurtigt ude med støtte til Sean Cox og bar blandt andet trøjer med "Forza Sean" under en træning før returkampen mod den britiske klub.

Liverpool-spillerne markerede også deres sympati for Sean Cox ved blandt andet at fremvise et banner med en støtteerklæring til ireren i forbindelse med en træningskamp i den irske hovedstad, Dublin, i august.