Storbritannien med ambitiøs 2030-plan - vil være vært for flere store sportsbegivenheder

Hvis Egon Olsen nogensinde var det mindste interesseret i sport, havde han givetvis kaldt en sådan plan for genial.

Storbritannien har nemlig præsenteret en ambition om at ville afholde et sted mellem 40 og 60 store sportsbegivenheder inden for de næste 15 år. Som kronen på værket har kongeriget lagt bud ind på værtsskabet for VM i fodbold i 2030.

Sportsbegivenhederne, der altså måske skal finde sted i Storbritannien, tæller bl.a. Ryder Cup, starten for alle tre Grand Tours i cykling, verdensmesterskabet i atletik, ligesom et stort World Cup-stævner for både ski og snowboard står højt på ønskesedlen.

Storbritannien regner med, at den store sportssatsning kan tiltrække op mod 15 millioner fans og indbringe næsten to mia. pund.

Derudover skal det være med til at sende et politisk signal om, at Storbritannien - også efter Brexit - har interesse i at gøre forretning med resten af verden.



»Det har aldrig været vigtigere, hvordan verden ser os. Vi er en sportsglad nation, og selv i hårde tider har vi brug for de her store øjeblikke, der kan samle befolkningen. Vi har brug for et globalt Storbritannien,« siger Simon Morton fra UK Sports.

Samtidig gør han det dog klart, at det absolut største mål er at få VM i fodbold hjem til Storbritannien.

Det Internationale fodboldforbund (Fifa) kunne tidligere på året afsløre, at VM-slutrunden i 2026 skal afholdes i Mexico, USA og Canada, hvilket kun efterlader Storbritannien med muligheden for værtsskabet fire år senere.

Men spørger man briterne, har man nu gjort en sund erfaring fra den tidligere ansøgingsproces, som man kan tage med sig videre.