Italiens regering har trukket støtte til OL-ansøgning

Tre italienske byers forhåbninger om at dele værtskabet for vinter-OL i 2026 hænger i en tynd tråd, efter at den italienske regering har smækket kassen i.

Milano, Torino og Cortina d'Ampezzo har samarbejdet om en fælles OL-ansøgning, men det er ikke lykkedes at opnå politisk enighed i de tre byer.

Derfor vil regeringen ikke længere poste penge i projektet.

- Forslaget har ikke regeringens støtte, så det dør her, sagde sportsminister Giancarlo Giorgetti ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag til parlamentet.

Regeringsbeslutningen gør det svært for Italiens Olympiske Komité (Coni) at gå videre med planen om at arrangere vinter-OL om otte år.

Skulle projektet falde sammen, er det tredje gang på seks år, at et italiensk forsøg på at få OL til landet er mislykkedes.

Økonomiske overvejelser fik Rom til at trække sig fra kampen om at få sommer-OL i 2020, og siden var politisk modstand årsagen til, at samme by opgav at få legene i 2024.

Mandag trak japanske Sapporo sig fra kapløbet, ligesom flere andre byer har gjort tidligere.

Tre byer er fortsat i spil til at få vinter-OL i 2026. Det er Calgary i Canada, Stockholm i Sverige og den tyrkiske by Erzurum.