Antidopingledere fraråder Wada at ophæve russisk karantæne

Antidopingledere fra 13 lande har reageret kraftigt på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) udmelding om, at en uafhængig efterforskningskomité har givet Wada grønt lys til at ophæve udelukkelsen af Ruslands Antidopingagentur (Rusada).

Antidopinglederne fra Australien, Canada, Finland, Irland, Japan, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland, USA og Østrig forstår ikke, hvordan russerne kan være på vej tilbage i varmen.

- Vi kan ikke forstå eller acceptere, at de resterende to krav mod Rusada - accept af resultaterne i McLaren-rapporten og adgang til Moskva-laboratoriet - stadig ikke er opfyldt, men at Wadas uafhængige organ alligevel anbefaler at ophæve karantænen af det land, som har udført det værste dopingsystem nogensinde set i international sport, lyder det i en erklæring.

Bliver Rusland lukket ind i Wada-varmen, vil det skade omdømmet for international topsport, mener de 13 antidopingledere.

- Dette er uacceptabelt, og det vil ikke hjælpe med at genskabe tilliden til international sport på et tidspunkt, hvor udøvere og fans har mest brug for det, siger antidopinglederne.

Wadas eksekutivkomité holder møde på torsdag, og på dagsordenen er blandt andet en mulig ophævelse af Rusadas karantæne.

Som følge af systematiske dopingprogrammer i Rusland er russiske udøvere udelukket fra internationale konkurrencer, det er blandt andet tilfældet i atletik.

En ophævelse af Rusadas karantæne ændrer som udgangspunkt ikke ved dette. Men det kan være et skridt i den rigtige retning for Rusland.