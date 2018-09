Kaosset fortsætter i storklub: Nøglepersoner forlader KIF Kolding

Der er nok at se til i Danmarks mest vindende håndboldklub.

Tidligere på formiddagen kom det frem, at storklubben er begæret konkurs af fire tidligere ansatte, og nu oplyser klubben i en pressemeddelelse, at to nøglepersoner har sagt op.

Dansk storklub er begæret konkurs

Det drejer sig om salgs- og marketingschef Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen, der er sportslig ansvarlig. De to tidligere landsholdsspillere har siden sommer tegner klubben uadtil, men det er snart slut.

De stopper ved udgangen af september. Ifølge KIF Kolding har Oechsler og Krogh Jeppesen sagt op i slutningen af august.

»Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen af nye koncepter og salg mv., og de har været nødsaget til at bruge alt deres tid og ressourcer på gamle problemstillinger,« siger bestyrelsesformand Brian Stein i en pressemeddelelse.

»Vi er på bestyrelsens vegne frustreret over, at Anders og Lars ikke har fået lov til at bruge deres glæde og positive energi fremadrettet, som absolut var planen. Vi må erkende, at fortiden har fyldt alt for meget i dagligdagen, og det er fuld forståeligt, at Anders og Lars nu ikke ønsker at være en del af fremtiden.«

Ifølge Lars Krogh Jeppesen er tiden i KIF Kolding ikke gået som håbet.

»Jeg er frustreret og ærgerlig over, at jeg bliver nødt til at opsige min stilling. Der er blevet brugt uanede mængder af tid på at rydde op og få styr på fortiden, og på intet tidspunkt har der været fokus på udvikling og fremtidens KIF, som var det, Anders Oechsler og jeg primært var ansat til,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

»Jeg håber inderligt, at den nye bestyrelse, som virkelig har investeret masser af tid og økonomi i projektet, får vendt skuden, så KIF igen kan koncentrere sig om fremtiden.«