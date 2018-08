Statsstøttet gaming: Regeringen vil sætte esport på finansloven

Det var et tilløbsstykke, da København i november var vært for den internationale computerspilsturnering Blast Pro Series. Royal Arena kunne melde udsolgt, mens seere fulgte med live fra tv-skærme over store dele af verden.

Det er ikke kun de computerinteresserede, der er har fået øjnene op for esportens univers - og potentiale. Nu melder regeringen sig på banen med planer om at tilføje esportens elite på finansloven.

Helt konkret vil regeringen støtte udviklingen på topplan med 6 mio. kr. fordelt over tre år.

Det skriver DR.

Millionerne skal ifølge nyhedsmediet administreres af selskabet bag den store esport-turnering Blast Pro Series, hvor det danske hold Astralis hører til.

»Det er en ny sport, og der er ikke sponsorer nok i forhold til de mange aktiviteter, der er omkring sporten. Derfor skal pengene bruges på at fastholde Danmarks førerposition. Også for at hjælpe eliten. Vi har jo verdensmestre her i Danmark,« siger kulturordfører Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti til DR.

Dansk Counter Strike-hold snydt for præmiepenge

I organisationen Esport Danmark, der er det officielle forbund for esport i Danmark, er formand Thomas Kofoed glad for, at politikerne har fået øjnene op for sportsgrenen. Han efterlyser dog, at regeringen udarbejder en »national esport-strategi« i stedet for blot at skyde pengene efter »en enkelt ting«.

Thomas Kofoed mener desuden, at pengene med fordel kunne investeres anderledes. I stedet for at støtte toppen af esport burde man bruge penge på at få fundamentet helt på plads, siger han til DR.