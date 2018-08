Kenyansk løber suspenderet efter manglende narkotest

Den kenyansle mellemdistanceløber Kipyegon Bett er blevet suspenderet fra at konkurrere, efter han ikke indleverede en narkotest.

Den 20-årige, der vandt bronze i 800 meter-disciplinen til VM sidste år i London, vil derfor ikke kunne konkurrere, før en høring er blevet gennemført.

Det skriver BBC.

Suspenderingen blev besluttet af den Atletiske Integritetsenhed (AIU), der i 2017 erstattede sportsgrenens afdeling for anti-doping. Enhedens ansvar er at "beskytte sportens integritet og omdømme" samt at sikre gennemsigtighed.

To andre kenyanske løbere er ligeledes blevet suspenderet af AIU. Samuel Kalalei og Lacy Kabuu skal begge gennemgå en høringsproces, da de begge er testet positive for ulovlige substanser.

AIU har en ambition om at processerne skal være mere synlige for offentligheden, og at der derfor skal offentliggøres væsentlige oplysninger gennem hele processen fremfor først at komme med detaljer, når den enkelte sag er gennemført.