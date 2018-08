Amerikansk universitet erkender skyld i atlets død

Maryland College har fyret deres styrke- og konditionstræner og erkendt, at "der blev gjort fejl" i forbindelse med den amerikanske fodboldspiller Jordan McNair, der kollapsede på træningsbanen og derefter afgik ved døden.

Direktør for universitetets atletiske afdeling, Damon Evans, sagde tirsdag, at styrke- og konditionstræner Rick Court ikke længere er associeret med Maryland College. Evans tilføjede, at der endnu ikke er taget nogen beslutning om cheftræneren DJ Durkin, der på nuværende tidspunkt er på tvungen orlov.

Den amerikanske TV-kanal ESPN har tidligere afsløret Durkins kritisable træningsteknikker - med anklager om decideret mobning mod flere spillere.

»De forsøgte altid at "luge ud" i spillerne. De kaldte flere gange spillere for tyveknægte, fordi de var på fuldt legat og ikke spillede særlig godt. Under træninger, hvis nogle af de unge virkelig kæmpede, så ville Durkin blive ved med at råbe af dem. Han bandede en del og prøvede at skubbe dem yderligere, efter de havde nået deres grænser,« sagde tidligere Maryland-spiller JT Ventura til ESPN.

Ifølge 19-årige McNairs familie kollapsede han på banen omkring klokken 17 den 29. maj, men ambulance blev først tilkaldt en time senere.

»Vi har lært, at Jordan ikke modtog den rette assistance og flere fejl blev lavet af vores atletiske træningspersonale,« sagde Damon Evans.

Evans og universitetets præsident, Wallace Loh, mødtes tirsdag med McNairs forældre for at undskylde.

Sagen har siden maj kastet en del lys på behandlingen af atleter på amerikanske universiteter.