Engelsk rugbyspiller anholdt efter politichikane på natklub

Den engelske rugbyspiller Danny Cipriani kan muligvis se frem til at skulle kæmpe en smule for at redde sin karriere fremadrettet. Rugbyspilleren blev anholdt på en natklub, hvor han efterfølgende blev sigtet for fem tilfælde. Cipriani var på daværende tidspunkt på en præsæson-tour med sin klub Gloucester.

Team Danmark åbner op for at samle DM i flere sportsgrene

Cipriani er netop lige kommet til Gloucester, efter at have kæmpet sig tilbage til engelsk rugby. Spilleren er fortsat i politiets varetægt og skal stilles for retten torsdag morgen. Politiet i byen Jersey, hvor Cipriani blev anholdt, bekræfter, at spilleren er sigtet for overfald, tyveri, overfald af tjenestemand, at modsætte sig anholdelse og uorden på et sted med udskænkning.

Den 30-årige spillers klub Gloucester har siden lavet en officiel udtalelse:

»Gloucester Rugby er bevidste om en hændelse, hvor Danny Cipriani var involveret i de tidlige morgentimer onsdag på en natklub i St. Helier. Han er blevet anholdt og sigtet.«

City-talentspejder anklaget for racistiske udtalelser

Hændelsen skulle efter sigende være fundet sted efter Cipriani havde et sammenstød med en dørmand, da han forsøgte at tage en drink med uden for klubben matrikel. Spilleren har tidligere modtaget advarsler grundet sin opførsel. Han er for nyligt blevet udtaget til det engelske landshold for første gang i ti år.

Danny Cipriani er en af Englands mest profilerede rugbyspillere. Han gjorde sin debut på den internationale bane som 20-årig i 2008.