Dansker sikrer VM-guld i mountainbike-orientering

»Man næste skulle tro, at det var et jordskælv«:

Opgør mellem præsidenten og to rige milliardærbrødre har fanget republikanske kongresmedlemmer i en ubehagelig klemme.

Kampen for religions- og trosfrihed og kvinders rettigheder understøtter hinanden, skriver udviklingsminister Ulla Tørnæs.

I en stribe vidtrækkende forslag til stramninger lægger Socialdemokratiet op til en reform, der skal bekæmpe hvidvask og samtidig gøre det lettere at straffe uredelig adfærd i den finansielle sektor. Finans

De mange indlæggelser på grund af saltmangel på Holbæk Sygehus er ikke nødvendigvis et resultat af for meget postevand, siger overlæger.

Med omkring en måned til det svenske valg står Sverigedemokraterne bag en 1 time og 45 minutter lang film, som påstår at være »historien om Socialdemokraterne, som den aldrig er blevet fortalt før.«

Topchefen i Tesla udsendte tirsdag et tweet, der suspenderede handlen med Tesla-aktier. Finans

Vendsyssel forsøgte længe at sparke døren ind, men måtte til sidst se sig besejret af Aab.

Tidligere i karrieren har Camilla Søgaard vundet bronzemedalje to gange ved VM.

I første omgang var danskerne i mål 37 sekunder efter russeren, men Camilla Søgaard havde mere end et minut ned til tjekkiske Martina Tichovska på tredjepladsen.

- Det er alt for vildt, og en drøm der er gået i opfyldelse. Jeg havde først regnet med, at det var en mulighed næste år, hvor der er VM hjemme i Danmark, siger Camilla Søgaard i en pressemeddelelse fra Dansk Orienterings-Forbund.

Det viste sig, at russiske Olga Shipilova Vinogradova havde kørt sin cykel gennem terrænet, hvilket hun ikke måtte. Det erkendte russeren, og dermed var Camilla Søgaard verdensmester i disciplinen.

Her sluttede danske Camillia Søgaard på førstepladsen, men det skete først, efter at arrangørerne havde behandlet en klagesag.

Det er udevejr – og så skal udstyret selvfølgelig kunne tåle strabadserne. Det kan disse udvalgte topprodukter, der er særlig hårdføre. Nogle af dem kan tabes fra stor højde, nogle tåler elementernes rasen, og andre kan dyppes langt ned under havets overflade. Lad os så komme ud i det fri!

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Sommeren betyder travlhed hos de mekanikere, der holder åbent, og de bruger anledningen til at sætte priserne i vejret.

