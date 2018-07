Englænder har leveret fantomrunde i British Open

Hverken første eller anden runde af majorturneringen British Open var noget at skrive hjem om for Justin Rose. Men lørdag stemplede den engelske golfspiller for alvor ind med en formidabel runde.

37-årige Rose gik lørdagens runde i 64 slag. Den score tangerer historiens laveste på den vanskelige Carnoustie-bane i British Open-sammenhæng.

17-årig golfkomet efter major-debut: Det var surrealistisk

Englænderen spillede stort set fejlfrit fra morgenstunden. Han blev noteret for syv birdies og ingen bogeys på de 18 huller og gik syv slag under par.

Desværre for Rose var han tre slag over par forud for tredje runde, og han er derfor fortsat et stykke fra de førende spillere, der slår ud senere lørdag.

Olesen er eneste dansker tilbage i British Open

Her er danske Thorbjørn Olesen også i aktion fra klokken 15 dansk tid. Olesen er to slag under par efter de første to runder. Han er den eneste dansker, der er med i weekendens afgørende runder.

17-årige Nicolai Højgaard klarede ikke cuttet og er dermed ude af turneringen.