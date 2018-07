22 spillere plus udskiftninger har søndag chancen for at udødeliggøre sig selv som en af de fodboldspillere i historien, der har afgjort en VM-finale. Nu ved vi, hvilke 22 spillere, der får den mulighed fra kampens begyndelse.

Dider Deschamps har valgt den samme stamme af spillere, som har været de foretrukne efter de indledende kampe. Det betyder, at angrebet udgøres af Kylian Mbappe, Olivier Giroud og Blaise Matuidi med Antoine Griezmann bag ved som mere end andenangriber end en reel midtbanespiller.

Frankrig er favorit. Holdet har i hele VM-turneringen været et af de hold, mange har tippet til at kunne blive verdensmester, og holdet har spillet en hel kamp mindre end modstanderen fra Kroatien. Det skyldes, at Kroatien har afgjort alle kampene efter gruppespillet ved at spille 120 minutters fodbold, mens Frankrig ikke har været i forlænget spilletid endnu.

Kroaterne har måske af den grund haft småskader op til finalen, men alle spillerne fra semifinalen mod England er blevet klar. I den kamp kunne Mario Mandzukic nærmest ikke slæbe sig gennem kampen, men han blev alligevel matchvinder. Mandzukic er klar til finalen med en af VM’s bedste midtbanespillere i Ivan Rakitic og Luka Modric bag sig.

På kanterne har Kroatien igen Ante Rebic og Ivan Perisic. Sidstnævnte blev kåret til kampens bedste spiller i semifinalen.

Frankrig

(4-2-3-1)

Hugo Lloris – Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández - N’golo Kanté, Paul Pogba – Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi – Olivier Giroud

Kroatien

(4-2-3-1)

Danijel Subasic – Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic – Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic – Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic – Mario Mandzukic