Tidligere topdommer: »Afrikanske dommere er lidt temperamentsløse«

Manden med fløjten. Med magten. En fodbolddommer kan på egen hånd vende op og ned på fodboldkampe og lever typisk derfor en udskældt tilværelse.

Forhåbentligt kommer det ikke så vidt, når den gambianske dommer Bakary Gassama lørdag skal styre slagets gang i VM-kampen mellem Danmark og Peru.

Den 39-årige fodbolddommer har allerede dømt en række topkampe i Afrika, og skal man tro den tidligere topdommer Kim Milton, er kampen i trygge hænder. For »der kommer ingen dårlige dommere med til VM«, som han siger.

Men selvom Bakary Gassama kommer til VM med en række fornemme meritter i bagagen, bl.a. OL i 2012 og senest finalen ved African Cup of Nations i 2018, skal han og de andre afrikanske dommere forberede sig på at skulle dømme under nogle helt andre omgivelser, end de er vant til, forklarer Kim Milton.

»Afrikanerne oplever ikke det samme pres i deres hjemlige ligaer, som de europæiske dommere gør til Champions League eksempelvis. Både fra tilskuerrækkerne og mentalt. Til et VM skal man bare levere. Hele verden sidder formentligt og kigger med,« siger Kim Milton.

Han har gennem sin dommerkarriere allerede stiftet bekendtskab med et hav af afrikanske fodbolddommere, og han beskriver deres dommerstil som noget mere afdæmpet i forhold til andre.

»Afrikanske dommere er mere stille og rolige, hvilket jo er en meget god egenskab at have som dommer. Men de er også lidt temperamentsløse, og det er ikke nødvendigvis noget negativt. Det kan kun blive en udfordring, hvis ikke dommeren får sat sig i respekt,« siger Kim Milton.

Typisk kommer de bedste fodbolddommere fra enten Sydamerika eller Europa, forklarer han, og med det in mente kan ønsket om neutralitet måske være forklaringen på, hvorfor valget faldt på en afrikansk dommer til kampen mellem Danmark og Peru.

Til kampen flankeres Bakary Gassama af linjedommerne Jean Claude Birumushahu og Abdelhak Etchiali, der kommer fra henholdsvis Burundi og Algeriet. At dommertrioen ikke har samme nationalitet, mener Kim Milton ikke, at der er noget usædvanligt i.

Det er bare en af præmisserne til et VM, og spørger man den tidligere danske topdommer, kan det også være en fordel under kampen.

»Man har en skærpet opmærksomhed på det samarbejde, der skal foregå. Hvis man kender hinanden hjemmefra og har arbejdet sammen mange gange, kan det skabe en slags falsk tryghedsfornemmelse, hvor man slækker på mere opmærksomheden.«

Ingen af spillerne fra hverken Peru eller Danmark har tidligere spillet en kamp med Bakary Gassama som dommer. Kampen sparkes i gang klokken 18.