Ca. halvdelen af fodboldspillere, der spiller mere end 50 kampe på en sæson, synes, at det er for mange. Det viser en rundspørge foretaget af den internationale spillerforening Fifpro.

Jens Stryger Larsen har udvist stor karakter ved at karrierehoppe sig frem til at spille i den bedste italienske liga.

Argentinske journalister fik et ekstra kapital om at flirte i VM-manual.

VM-slutrunden 2026 skal afholdes i et samarbejde mellem USA, Canada og Mexico, og det glæder DBU-formand.

»Anapa gør klar til at møde fodboldens giganter,« lyder overskriften i den lokale avis.

Det forventes, at omkring en millioner mennesker besøger landet i forbindelse med VM. Cirka 5000 af dem er danske.

Politikeren nævnte dog intet om, hvorvidt beskyttet samleje med gæsterne bedre kan tolereres under VM-slutrunden.

Men i deres hjerteland i Don-området vil unge kosakker hellere fokusere på at genoplive den traditionelle kultur.

I radioprogrammet bedyrede politikeren, at hendes udtalelser ikke var ansporet af nationalisme, men blot ud fra en overbevisning om, at det var bedre, hvis børn blev født af forældre af samme race.

Hun advarer nemlig befolkningen mod at have sex med de mange udenlandske fans, der besøger landet i forbindelse med slutrunden, da den slags adfærd kan føre til opbrudte familier.

Men inden den russiske befolkning tager imod de mange gæster med åbne arme, skal de lige skrive sig et enkelt råd bag øret, som formanden for det russiske parlaments familiekomité, Tamara Pletnyova, har bragt.

Torsdag begynder VM i Rusland, og meget snart vil mennesker fra nær og fjern komme til landet for at være med i fodboldfesten.

En fodboldslutrunde plejer typisk også at være en festlig anledning. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Den russiske politiker ønsker ikke, at gravide russiske kvinder skal efterlades alene, når fodboldgæsterne forlader landet.

