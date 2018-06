Video: Jens Stryger Larsen sætter ord på sit første VM-minde

Han befandt sig meget tæt på begivenhedernes gang, nu 27-årige Jens Stryger Larsen.

Den danske forsvarsspiller var taget på campingferie med sin familie i Frankrig, da der i 1998 skulle afholdes VM i fodbold i landet.

Fra campingpladsen og sammen med de lokale kunne han følge med i slutrunden, hvor det danske fodboldlandshold nåede hele vejen til kvartfinalen efter at have slået Nigeria ud med cifrene 4-1 i ottendedelsfinalen.

Et af de helt store danske øjeblikke i fodboldhistorien.

De fleste husker måske kampen bedst for det mål, hvor Michael Laudrup - som kun Michael Laudrup kan - vippede bolden hovedet på flere sagesløse nigerianske forsvarsspillere til Ebbe Sand, der tog bolden med ind i feltet og flugtede den ned i det korte hjørne.

Måske står netop det mål stadig klart i Jens Stryger Larsens hukommelse. Nu står han hvert fald her. På træningsbanen lidt uden for den russiske by Anapa.

Danmark spiller den første kamp under VM-slutrunde lørdag mod Peru.