Thomas Delaney tog fusen på radioværter: Ringede ind og fortalte om sin farveblindhed

Han er normalt kendt for at have et godt blik for spillet, som det hedder i fodboldens verden. Men med forskellen på farverne rød og grøn er det straks værre.

Det viser sig nemlig, at den danske midtbanespiller Thomas Delaney er rød/grøn-farveblind, hvilket betyder, at han simpelthen ikke kan skelne de to farver fra hinanden.

Den noget overraskende udmelding kom, da landsholdsspilleren mandag formiddag ringede ind til radioprogrammet ”Danskerbingo” på P3 – uden at sætte navn på sig selv – og fortalte om problemerne ved at være farveblind. Det skriver DR.

Over for de intetanende radioværter forsøgte Thomas Delaney at sætte ord på, hvordan det præcist opleves, når de to farver flyder sammen til noget helt uigenkendeligt.

Selvom beskrivelsen af det voldte ham lidt problemer, var han ikke bleg for at indrømme, at han i lørdagskampen mod de grønblusede fra Mexico havde svært ved at gennemskue, hvem der var med- og modspillere.

Det skete, angiveligt fordi mexicanerne havde samme hvide farve shorts på som danskerne, og Thomas Delaney plejer ellers at bruge shortsfarven i de kampe, hvor farveblindheden spiller ham et puds.

»Nu har jeg spillet halvandet år i Werder Bremen med grønne trøjer, og vi har mødt røde hold, så det er ikke et problem hver gang. Faktisk er det første gang i mit liv, jeg har prøvet det på den måde,« lød det fra den danske landsholdsspiller i radioprogrammet.

Synshandicappet kommer formentligt ikke til at volde nogle problemer for midtbanedynamoen i de tre første gruppekampe, hvor Danmark tager imod Frankrig, Australien og Peru, der spiller i henholdsvis blå, gul og rød/hvid.



Men formår det danske fodboldlandshold at avancere sig til ottendedelsfinalen, kan Thomas Delaney riskere igen at skulle holde et skarpt øje på farverne. Danmarks modstander skal nemlig findes i gruppe D, hvor bl.a. Nigeria spiller - i grønne trøjer og hvide shorts.

Thomas Delaney er en af blot 100.000 danske mænd, der er farveblinde, mens kun 10.000 kvinder lider af farveblindhed.