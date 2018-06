Team Danmark støtter speedskatere frem mod vinter-OL

De danske speedskatere kan se frem til støtte fra Team Danmark i de kommende fire år. Målet er en medalje ved vinter-OL i 2022.

Dansk Skøjte Union bliver et Team Danmark-støttet forbund, og det betyder, at de bedste danske speedskatere vil få ekspertbistand og økonomisk støtte frem mod vinter-OL i Beijing om fire år.

Det oplyser Team Danmark mandag på sin hjemmeside.

Konkret betyder samarbejdet, at Dansk Skøjte Union får tilført 612.000 kroner til elitearbejdet i 2018.

Team Danmark indledte allerede sidste år et projektsamarbejde om udvalgte speedskatere frem mod vinter-OL i Pyeongchang, hvor det bedste resultat var Viktor Thorups femteplads i massestart.

- Der foregår et godt elitearbejde på landsholdet i speedskating. Vinter-OL i Sydkorea viste, at der er et potentiale i de danske speedskatere.

- Derfor går Team Danmark ind i et samarbejde med forbundet, som giver atleterne bedre betingelser for at forløse deres fulde potentiale, forklarer Frank Jensen, Team Danmarks bestyrelsesformand.

Elena Møller Rigas, der var fanebærer ved vinter-OL, glæder sig til samarbejdet.

- Det betyder meget for os, at vi kan få adgang til ekspertstøtte og ny viden, og jeg er sikker på, det kan forbedre vores præstationer.

- Samtidig giver den økonomiske støtte os ro i maven, så vi kan fokusere på træningen og bedre muligheder for at komme på træningslejre, til World Cup-løb, EM og VM, siger hun.

Samarbejdet med Team Danmark betyder også, at atleterne får mulighed for løbende at blive testet, få ernæringsvejledning, fysiologisk viden og træning.

- Det giver alt sammen mulighed for at finpudse de detaljer, der er så vigtige i vores sport.

- Nu kommer vi op på niveau med mange af vores udenlandske konkurrenter, og det giver os nogle muligheder, vi aldrig har haft før, siger Elena Møller Rigas.

Målet er en medalje til vinter-OL i 2022, og det afskrækker ikke Elena Rigas Møller.

- Jeg synes, det er fedt med ambitiøse mål. Forhåbentlig kan det være vores niveau, når vi står til start til legene i 2022.

- Støtten giver os i hvert fald muligheden for at være der, hvor vi skal være, når der skal kæmpes om medaljer, siger hun.

Der findes ikke træningsfaciliteter til speedskaterne i Danmark, og derfor etableres der en fast base i Inzell i Sydtyskland, hvor atleter og landstræner vil opholde sig i store dele af året.