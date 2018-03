IOC-præsident indleder påskebesøg i Nordkorea

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har torsdag indledt et tredages besøg i Nordkorea.

Tyskeren blev torsdag modtaget af Nordkoreas sportsminister, Kim Il Guk, i lufthavnen i hovedstaden Pyongyang.

Under påskebesøget skal Bach blandt andet føre samtaler med nordkoreanerne om deltagelsen i fremtidige sportsbegivenheder og tale om sportens udvikling i det isolerede land.

Det er dog uklart, om Bach i løbet af påskedagene skal mødes med landets leder Kim Jong Un.

Rejsen til Nordkorea kom i stand i januar på et møde i Lausanne, da en delegation fra Nordkorea gæstede IOC's hovedkvarter forud for de nyligt afholdte vinterlege i sydkoreanske Pyeongchang.

Samtalerne i Lausanne førte til, at Nordkorea og Sydkorea gik ind til åbningsceremonien under et samlet flag og stillede med et fælles kvindehold i den olympiske ishockeyturnering.