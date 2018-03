Minus 30 grader og et telt at sove i: Ni danskere klarede sig gennem verdens hårdeste skibløb

Det er kendt som verdens hårdeste skiløb.

Og i weekenden fandt dette års udgave af Arctic Circle Race sted. Her formåede 111 deltagere - herunder ni fra Danmark - at tilbagelægge 160 km på langrends-ski over tre dage.

Ekstremløbet foregik i en bidende kulde på Grønland nord for polarcirklen. I dette års udgave af løbet nåede temperaturen ned på omkring 30 minusgrader.

»Deltagernes psyke og fysik blev testet på ultimativ vis,« lyder det fra arrangøren.

Naturen besejrede benhårde ekstrem-skiløbere

Når deltagerne efter de enkelte dages etaper kom i mål, kunne de ikke blot koble fra og lade op til morgendagens etape.

De skulle ifølge arrangøren nemlig selv stå for at lave mad og vokse deres ski, før de kunne lægge sig til at sove i små telte under åben himmel.

Nordlyset blafrede over deltagernes telte under afholdelsen af Arctic Circle Race 2018. Foto: Arctic Circle Race

Det hårde ved løbet er altså ikke "blot" at skulle gennemføre de mange kilometer i »meget kuperet terræn«, men også at skulle ordne alt det praktiske derimellem, lyder det fra arrangøren af løbet.

Vinderen af Arctic Circle Race 2018 blev grønlandske Martin Møller, der gennemførte de 160 kilometer på samlet 11 timer, 40 minutter og 22 sekunder.

Efter tre dage uden adgang til brusebad, kunne han sammen med de øvrige deltagere se frem til et varmt bad og en blød seng at sove, da løbet søndag sluttede.