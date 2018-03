Landsholdet råber fortsat "store patter": »Vi skal give et frirum til spillerne«

Det vakte stor opstandelse, da det danske fodboldlandshold i efteråret sluttede omklædningens vanlige kampråb af med at råbe "store patter".

Nu har de danske landsholdsspillere gentaget kampråbet i forbindelse med 1-0-sejren over Panama torsdag aften. Det sker i en video, som er lagt på landsholdets Facebook-profil.

Kommunikationschef i DBU Jakob Høyer peger dog på, at det suverænt er op til landsholdspillerne selv at afgøre, hvad de synger i omklædningsrummet.

»Som jeg tidligere har sagt, er det noget, spillerne selv har valgt at synge. Det har de gjort i mange år, ligesom man har gjort i superligaklubberne og andre fodboldhold over hele Danmark. Det er et festråb i fodboldens verden,« siger Jakob Høyer.

Etisk Råd om "store patter": Spillerne skal tænke over etik

Har #metoo-bevægelsen ændret jeres opfattelse?

»Det er jo en diskussion, der har været i det offentlige rum, og som også har været taget oppe i fodboldens etiske råd. De har opfordret spillerne til at være opmærksomme på, hvad de synger. Den opfattelse deler vi, men vi mener ikke, at det er DBU's rolle at bestemme, hvad landsholdet skal synge, når det vinder en fodboldkamp.«

»Vi skal også give et frirum og lytte til spillerne, når de siger, at der ikke er nogen sexistiske eller krænkende tanker bag det, de synger,« siger han.

En bjørnetjeneste mod #MeToo: Så lad dem dog råbe »store patter« Forargelsen over landsholdets jargon er hyklerisk og hysterisk.

Herrelandsholdets anfører Simon Kjær understreger da også over for DR, at spillerne ikke har nogle krænkende intentioner med kampråbet.

»Det er harmløst! Vi mener jo ikke noget ondt i det overhovedet. Det har vi ikke tænkt os at lave om på. Alternativet er, at vi lukker døren og ikke lader folk komme ind og se, hvad der foregår,« sagde Simon Kjær.

Til sommer rejser det danske fodboldlandshold til Rusland for at deltage i VM-fodboldslutrunden. Danmark spiller sin første kamp mod Peru den 16. juni.