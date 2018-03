Den storpolitiske krise mellem Rusland og Storbritannien, der udspringer af et giftangreb mod en russisk eksspion, får nu den britiske udenrigsmininister, Boris Johnson til at udtrykke bekymring for de engelske fodboldfans' sikkerhed under VM i fodbold.

»Tallene er langt nede, men det betyder ikke, at vi ikke er dybt bekymrede for, hvordan de vil blive behandlet,« sagde Boris Johnson under et udvalgsmøde i det britiske parlament.

24.000 engelske fans har ansøgt om at kunne deltage i det russiske fodbold-VM. Det er langt færre end de 94.000 fans, der på et tilsvarende tidspunkt havde ansøgt om at komme med til Rio i 2014.

En talsperson for Downing Street bekræfter over for BBC, at den britiske regering arbejder tæt sammen med politiet på planer for verdensmesterskabet. Udenrigsministeriet sagde til BBC, at det var »yderst vigtigt« i lyset af Ruslands udvisning af 23 britiske diplomater, inklusive ham, der har ansvaret for fodboldfansene.

Et Labourmedlem af parlamentet, Ian Austin, har i åbne vendinger kritiseret Putin og Rusland siden giftangrebet. Han sammenligner den russiske præsident Putins brug af fodboldmesterskabet, som Adolf Hitler brugte De Olympiske Lege i Berlin i 1936. Han ønskede, at det engelske landshold trækker sig fra slutrunden.

Selvom Boris Johnson var enig i sammenligningen, så var han dog ikke enig i at trække landsholdet fra slutrunden.

»Det ville være forkert at straffe fans eller holdet, som har arbejdet hårdt for dette over utrolig lang tid og har opgivet deres liv for at gøre det,« siger han.

Udenrigsministeren siger imidlertid, at det er nødvendigt, at han har en samtale, hurtigst muligt, med russerne omkring, hvordan de vil sikre deres forpligtigelser under FIFA til at passe på alle landes fodboldfans.

Det britiske udenrigsministerium vil udforme sine rejse anvisninger til de engelske fodboldfans, når tiden for VM nærmer sig.