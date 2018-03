Danske Casper har padlet i 11 timer i rekordforsøg: Nu har han land i sigte

Casper Steinfath har i skrivende stund været på vandet i næsten et halvt døgn.

Han har tilbagelagt over halvdelen af de 130 km der skal til, før han kan gå i land og erobre titlen som den første i verden til at krydse Skagerrak på et fire og en halv meter langt surfboard.

Søndag eftermiddag er der 40 km igen, og den 24-årige danske verdensmester i stand up paddling har land i sigte og kan skimte Grimstad ved den norske sydkyst fra sit bræt.

Casper Steinfath, da han begyndte sin færd. Han er opvokset i Klitmøller, der er centrum for surferparadiset Cold Hawaii. Siden 2010 har han vundet fire verdensmesterskaber - senest i 2017. Foto: Cold Coast/Frederik Clement

»Jeg har det rigtig godt lige nu. For en time siden ramte jeg en mur rent energimæssigt. Jeg følte mig dvask. Men da jeg fik at vide, at jeg var halvvejs og pludselig kunne se min destination, fik jeg et vildt kick. Nu er jeg super motiveret for at kæmpe resten af vejen,« fortæller han over radioen ifølge PR-bureauet Cold Coast, der følger hans færd.

Med våddragt og veloplagte padlearme begav Steinfath sig ud på sin mission kl. 1.20 natten til søndag.

Indtil videre er alt forløbet mere eller mindre planmæssigt, lyder meldingen fra havet. Den bidende kulde gav dog problemer med rekordforsøget søndag morgen, hvor forsyningerne var begyndt at isne. Temperaturen målte da ned til 2-3 kuldegrader.

For at vænne kroppen til natarbejdet er han derfor gået i seng kl. 18 og er stået op kl. 3 om natten en måned op til sit andet rekordforsøg. Foto: Joachim Ladefoged

»Min Camelbag og banan er frosset til is. Jeg skal have nogle nye,« meddelte surferen til følgeskibet Arriver, der sejler i hans kølvand.

Herfra overvåger to navigatører vinden og strømmen og hjælper med at sætte den bedst mulige kurs. Derudover følges Steinfath af en gummibåd med to livreddere.

Slutdestinationen hedder Kristianssand og ligger i det sydlige Norge. Hvis den unge mand fra Klitmøller har held med at glide med strømmen, forventes han at nå i mål tidligere end forventet. Først lød det, at han kunne gå i land mellem kl. 19 og kl. 1 natten til mandag.

»Der er speed i Casper Steinfath, så vi forventer, at han rammer målet i Kristianssand Havn søndag 18. august mellem klokken 18 og 20. Tættere på 18.00 end 20.00,« siger pressechef Ole Wejse Svarrer fra Viking Crossing kl. 14.

Du han følge hans rute på kortet her.

Selv mener han dog ikke, at de værste anstrengelser er ovre endnu. De sidste 10 km bliver de sværeste, konstaterer han, der før har forsøgt at klare distancen.

Da han første gang forsøgte at sætte rekorden i fjor, måtte han stoppe 12 km fra mål på grund af kuling.