AGF-anfører revser truppen: »Vi var kæmpeegoister«

Det var 11 individualister, som rendte rundt for AGF i efteråret. Spillerne tænkte for meget på dem selv og turde derfor ikke tage chancer.

Det siger AGF-kaptajnen, Pierre Kanstrup, til Ekstra Bladet.

»Det handler om, at vi i dag fungerer som et hold og ikke fremstår som 11 individualister, der render rundt og er kæmpeegoister, der kun vil sig selv det godt. I efteråret lignede vi til tider 11 hovedløse høns, der tænkte for meget på sig selv. Det handlede om, at spillere ikke lige slog det indlæg, der skulle til, fordi det kunne udløse en omstilling, hvis bolden ikke lige ramte præcist. Så ofte blev den mere sikre aflevering slået« siger til anføreren til EB.

Mandag aften mødte AGF Sønderjyske på hjemmebane. Det blev til en målløs affære, da kampen endte 0-0. Men selvom det ikke blev til en tiltrængt sejr for de hvide, så er det en væsentlig forbedring i forhold til sidst Aarhus-mandskabet spillede mod Sønderjyske. Da blev det til et 0-3-nederlag.

Og det viser den fremgang, der er i truppen. Det er lykkedes cheftræner David Nielsen og assistenttræner Rubén Sélles at få en helt anden mentalitet ind i truppen, mener Pierre Kanstrup.

Det kunne lyde som en kritik af Glen Riddersholm, der stod i spidsen for AGF i starten af sæsonen og da mandskabet i sommer tog imod øretæverne fra Sønderjyske. Men det afviser Pierre Kanstrup. Han ønsker ikke at pege fingre af den tidligere træner. Nej, det handler om, at spillerne har taget skeen i den anden hånd.

På lørdag drager AGF-truppen til Lyngby BK, hvor David Nielsen skal møde sit gamle hold.