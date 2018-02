LGBTQ-atleter får nu deres eget opholdssted under de vinterolympiske lege i Pyeongchang.

En bygning ved navn Pride House, hvor homoseksuelle OL-atleter i ro og mag kan hygge sig med familie og venner mellem de anstrengende konkurrencer. Det skriver CNN.

Pride House står placeret i det canadiske område af den interimistiske OL-by, og det bliver således canadierne, der har fornøjelsen af at byde gæsterne velkommen i den nye bygning.

»Team Canada er stolte over at kunne omfavne diversiteten, og som et samlet hold ved vi, at vi er stærkere, når vi fejrer hinandens forskelligheder,« siger Chris Overholt, generalsekretær for den canadiske olympiske komité.

Bygningen er et samarbejde mellem den canadiske olympiske komité, Pride House International og Korean Sexual Minority Culture and Rights Center.

For canadierne er bygningen da heller ikke helt fremmed. Under de vinterolympiske lege i Vancouver i 2010 kunne canadierne for første gang åbne dørene op for homoseksuelle atleter, og siden har det været en fast tradition til mange andre internationale sportsbegivenheder. Blandt andet til sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016.

Desuden er det første gang, at Pride House-konceptet dukker op i Asien.

Men ingen regel uden undtagelse. Under de vinterolympiske lege i Sochi i 2014 var det besluttet, at at homoseksuelle atleter ikke skulle have et trygt og sikkert sted som Pride House.

Ruslands diskrimination af landets homoseksuelle har da siden også mødt massiv kritik.