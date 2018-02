Hollænder vandt sin tiende OL-medalje i speedskating

Den hollandske speedskater Ireen Wust kørte sig mandag ind i historiebøgerne ved vinter-OL i Sydkorea.

Det skete, da 31-årige Wust vandt guld i kvindernes konkurrence over 1500 meter.

Dermed nåede hollænderen op på sammenlagt ti OL-medaljer, og dermed er hun den mest vindende speedskater i OL-historien. Fem gange har Ireen Wust taget guldet med sig hjem.

Mandag tilbagelagde hun de 1500 meter på et minut og 54,35 sekunder.

Amerikansk skøjteløber skrev historie: Det er stort

Japanske Miho Takagi var 0,20 sekunder efter vinderen og nappede sølvet, mens bronzen gik til hollænderen Marrit Leenstra.

Den amerikanske verdensrekordholder Heather Bergsma sluttede på ottendepladsen. Bergsma satte sin rekord på et minut og 50,85 sekunder for godt to år siden.

Holland er med sammenlagt tre guld-, to sølv- og to bronzemedaljer den næstmest vindende nation ved vinter-OL i Pyeongchang efter de tre første konkurrencedage.

Tyskland topper tabellen med fire guld- og to bronzemedaljer.