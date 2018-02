IOC: Frikendte russiske atleter er i spil til vinter-OL

13 russiske atleter og to trænere er kommet i spil til deltagelse ved vinter-OL i Pyeongchang.

Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lørdag.

En talsmand siger, at et særligt panel skal overveje deres sager hver for sig.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har ophævet 28 russeres livstidskarantæne fra OL. Afgørelsen betyder, at deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 ikke længere er annulleret.

Af de 28 frifundne er de 13 ikke længere aktive, oplyser IOC.

Med frifindelsen fulgte krav fra Rusland om at få atleterne med til vinter-OL, som begynder 9. februar. Det krav tager IOC nu op til overvejelse.

- Vi vil kigge individuelt på hver af disse atleter, før vi træffer en beslutning, siger IOC-talsmand Mark Adams lørdag.