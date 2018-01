Kritik: »En joke«, at russiske atleter udelukket på livstid stadig konkurrerer

Russiske Elena Nikitina er et godt billede på den dobbelthed, som i øjeblikket finder sted i vintersportsgrene bobslæde og skeleton.

Nikitina var en af de 11 russiske atleter, som Den Internatonale Olympiske Komité (IOC) slog hårdt ned på og udelukkede fra Vinter-OL på livstid, efter det statsorganiseret russiske dopingprogram blev afsløret.

Et program, der var med til at sikre Nikitina en bronzemedalje i Sotji i 2014.

Men mens Nikitina og andre russiske atleter ikke kan deltage ved det kommende Vinter-OL i Sydkorea, konkurrerer hun i hverdagen videre og vandt så sent som i december en World Cup-afdeling i Innsbruck.

En situation, der nu får står kritik af den tidligere bobslædekører John Jackson.

»Et cirkus ville være en meget god betegnelse. Det er en joke,« siger Jackson om den nuværende situation i bobslæde og skeleton-disciplinerne til BBC.

IOC udelukker 11 russere for livstid for dopingbrug

Briten er en af de atleter, som står til at "rykke op" og modtage en medalje fra Sotji, fordi han blev slået af russere, som sidenhen viste sig at benytte det statssponseret dopingprogram.

»Moralsk set burde ingen russiske atleter have lov til at konkurrere i vores sport efter IOC's afgørelse,« siger Jackson og uddyber.

»Vintersportsgrenene kæmper ikke nok for de rene atleter. Man sætter politik over sporten. Det er noget rod.«

Det Internationale Forbund for bobslæde og skeleton (IBSF) suspenderede i første omgang atleter som russiske Nikitina efter skandale-sagen fra Sotji.

Men sidenhen har alle russiske atleter fået lov til at konkurrere, fordi IBSF's eget appeludvalg valgte at annulleret suspenderingerne af de russiske atleter.

Derfor rejste selve IBSF sagen over for Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som tirsdag afgjorde, at man juridisk set ikke havde belæg for at dømme i sagen, hvilket nu har givet de russiske atleter fri mulighed for at konkurrere i de almindelige konkurrencer på trods af udelukkelsen fra IOC's side, når det kommer til Vinter-OL.

Et specielt forløb, som ikke får John Jackson til at se mere positivt på sit eget tidligere forbund.

»IBSF kommer til at se virkelig svag ud, når det står og diskuterer med sig selv,« siger han.

Ligesom inden for bobslæde og skeleton har det internationale skøjteforbund heller ikke udelukket russiske atleter på trods af deres involvering i dopingsagerne fra Sotji.

JP mener: Med Rusland i centrum blev 2017 året, hvor idrætten udstillede sig selv