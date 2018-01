Debutant løb med VM-titel for næsen af dart-legende

Årets første dag bød på et sandt dart-eventyr. Den 27-årige debutant ved VM Rob Cross sendte med en magtdemonstration dart-legenden Phil Taylor i knæ.

Taylor, der har 16 VM-titler på sit cv, havde på forhånd annonceret, at denne VM-turnering blev hans sidste.

Det blev dog ikke et farvel på toppen. Rob Cross blæste foran fra start og tog hurtig en 3-0 føring i sæt. Phil Taylor tog herefter et sæt, og ved 3-1 lignede det et magisk comeback.

Men to pile ramte få millimeter ved siden af deres mål, og Rob Cross tog sættet og de to næste med. Phil Taylor bed fra sig og reducerede til 6-2, men slutresultatet kom aldrig i tvivl.

Selv om om momentum tydeligt var med Rob Cross, var publikum i Alexandra Palace i London mod slutningen af kampen på fødderne for at give Phil Taylor den sidste hyldest i karrieren.

Fra 1995 til 2002 tog Taylor otte VM-titler på stribe, og i årene 1994 til 2007 nåede han VM-finalen hvert eneste år - kun tre blev tabt.

Men selv om briten har holdt sig i verdenstoppen, så har han de seneste år måttet se navne som Michael van Gerwen, Peter Wright og Gary Anderson stjæle det meste af rampelyset.

Ikke siden 2013 har Phil Taylor vundet VM. Og sådan er detr fortsat. Det sikrede 27-årige Rob Cross, der samtidig hamrede sit eget navn fast med en VM-titel i første forsøg.