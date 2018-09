De gode nyheder og Verdensmålene kommer på skoleskemaet

Mediekonkurrencen, der er et samarbejde mellem Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten og Verdens Bedste Nyheder, og er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje, skydes nu i gang. Eleverne skal reseache, skrive, korrekturlæse og layote i perioden fra uge 38 til 46.

Under konkurrencen skal eleverne udarbejde et nyhedssite eller benytte den interaktive platform ’Newsdesk’, hvor produktet bliver en fysisk avis, der trykkes og sendes ud i 500 eksemplarer til skolen. Avisen kan deles ud i lokalområdet – på den måde kan eleverne være med til at sprede budskabet om de gode fortællinger og problematikker, som de har valgt at fokusere på.

Konkurrencens emne tager afsæt i nyheder om en forbedret verden for at skabe et mere nuanceret billede af klodens tilstand. JP/Politikens Hus og Verdens Bedste Nyheder giver således eleverne i 6. til 10. klasserne mulighed for at sætte fokus på de store fremskridt og løsninger i verden, som sjældent kommer på forsiden.

Om temaet

Alle verdens lande har skrevet under på FN’s 17 ambitiøse verdensmål, som blandt andet omhandler; afskaffelse af fattigdom, bremsning af klimaforandringer og mere lighed på kloden. I denne henseende spiller de unge en væsentlig rolle, da de er afgørende for, at verdensmålene holdes på dagsordenen, så målene nås inden deadline.

Der ses en tendens til, at der i nyhedsbilledet fokuseres på de negative aspekter i verdenssamfundet, hvorfor kun en fjerdedel af danskerne i 2015 mente, at verden er blevet et bedre sted. Dette er heldigvis ikke hele sandheden – eksempelvis er mere end en milliard mennesker sluppet ud af ekstrem fattigdom i løbet af de seneste årtier.

Det er nyheder som disse, eleverne vil arbejde med. Ligeledes vil de præsenteres for forskellige innovative projekter, der er startet af unge mennesker verden over for at inspirere eleverne til, hvordan de selv kan være med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning.

Eleverne vil stå overfor konsekvenserne i fremtiden, hvis der ikke gøres noget. Derfor er det vigtigt, at de får viden og lysten til at bære stafetten videre, som er sat i gang af de tidligere generationer. Det handler om at plante et håb for fremtiden.

Under konkurrencen har Verdens Bedste Nyheder, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken udvalgt otte Verdensmål, der i særlig grad har betydning for hverdagen i Danmark. De otte udvalgte mål, som også er afbilledet ovenfor, er:

Kvalitetsuddannelse (mål 4), ligestilling mellem køn (mål 5), mindre ulighed (mål 10), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12), klimaindsats (mål 13), livet i havet (mål 14) og livet på land (mål 15).

Afslutning og kåring

Konkurrencen løber frem til fredag den 16. november, hvor alle aviser og nyhedssites skal være indsendt inden kl. 17.00. Journalister fra de tre dagblade vil herefter påbegynde bedømmelserne – afslutningsvist vil det hele munde ud i en festlig event i starten af januar, hvor de bedste aviser og nyhedssites indenfor flere kategorier kåres.

I 6.-7. klasse kåres:

Bedste Ekstra Bladet Avis

Bedste Politikens Avis

Bedste Jyllands-Posten avis

Bedste nyhedssite

I 8.-10. klasse kåres: