Kan en skole kræve, at børnene selv har computere med? Nu går ombudsmanden ind i sagen

Hvor langt må kommuner og folkeskoler gå for at sikre det ønskede undervisningsudstyr? Må skolen eksempelvis kræve, at eleverne selv medbringer en bærbar computer?

Den problemstilling går ombudsmanden nu ind i, efter en skole i Sønderborg i sommer stillede netop det krav til forældrene til skolens børn på tredje årgang.

Det har ført til en klage, og ombudsmanden vil derfor undersøge, om skolen er gået for langt i forhold til det lovfæstede princip om, at undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed i folkeskolen.

»Klagen handler om det helt centrale princip, at undervisningen i folkeskolen skal være gratis. Derfor har jeg også inddraget Undervisningsministeriet i den nye undersøgelse,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der har bedt om at få svar inden 10 uger.

Ombudsmanden rejste af egen drift en lignende sag fra 2010.

Berlingske havde forinden lavet en stikprøveundersøgelse blandt 150 folkeskoler. Undersøgelsen viste, at flere skoler i fire kommuner krævede, at eleverne medbragte computere til undervisningen.

Dengang mente Undervisningsministeriet, at man ikke kunne stille sådan et krav til eleverne og deres forældre, men vurderede samtidig, at der ikke var tale om en generelt problem i folkeskolen.

I tilfældet i Sønderborg Kommune lyder det ifølge ombudsmanden i et brev fra skolen, at eleverne ikke længere vil kunne låne en computer på skolen fra time til time.

»Såfremt man som forældre, i helt særlige tilfælde, ikke har mulighed for at stille en PC til rådighed for sit barn, kan forældrene ansøge skolens ledelse om at få stillet en låne-PC til rådighed,« lyder det i brevet.