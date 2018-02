Flere tilmeldte end nogensinde til årets Mediekonkurrence for Skoler

Mandag den 26. marts går det løs ude på skolerne, når elever landet over skal i gang med at finde ideer, researche og skrive artikler over årets tema ’Elsk dig selv – krop og idealer’ til deres egen avis eller nyhedssite:

”Det er meget overvældende, at så mange skoler har tilmeldt sig i år. Det siger os, at emnet er vigtigere end nogensinde, og at det at arbejde med nyheder er den helt rigtige form for unge mennesker, når de har noget på hjerte,” siger Louise Abildgaard Grøn fra Skoleafdelingen i JP/Politikens Hus.

Ligestillingsministeren om emnet:

Temaet går tæt på de unge

Årets tema ”Elsk dig selv - krop og idealer” går tæt på de unge, der selv vurderer, at kropstilfredshed og selvværd influerer på hinanden. Knap seks ud af ti elever i 7.-9. klasse mener, at deres tilfredshed med egen krop præger deres selvværd. Det viser en ny undersøgelse, som Sex og Samfund står bag.

FAKTA OM KROP OG IDEALER 9 % af eleverne i 7.-9. klasse er utilfredse med egen krop.

58 % af eleverne i 7.-9. klasse angiver, at tilfredshed med egen krop præger deres selvværd.

82 % af eleverne i 7.-9. klasse peger på sig selv som en faktor, der har indflydelse på deres syn på egen krop.

Børn og unge, der er utilfredse med deres krop eller tænker meget på deres vægt, er oftere ensomme.

30 % af de 13-årige tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for lidt eller for meget. Kilde: Unges syn på krop og kropsidealer, Sex & Samfund, 2017. 13-åriges tanker om krop og vægt, Børnerådet, 2014

”Det er særligt vigtigt i en tid, hvor den retoucherede virkelighed på de sociale medier stiller høje krav til de unges refleksion”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Konkurrencen skydes i gang

For at markere konkurrencens start, deltager ligestillingsminister Karen Ellemann, Sex & Samfund, JP/Politikens Hus og Mary Fonden sammen med 8. klasse i en workshop på Vesterbro Ny Skole på konkurrencens første dag.

Mediekonkurrencen er et samarbejde imellem Politiken, Ekstra Bladet, Jyllands­Posten, Sex & Samfund, Mary Fonden og Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Årets tema: ”Elsk dig selv - krop og idealer”

500 6.-10. klasser landet over deltager i konkurrencen

Konkurrencen skydes i gang ved lanceringen den 26. februar og løber til og med uge 12

Eleverne vælger selv, om de vil deltage i konkurrencen med en avis eller et nyhedssite. Hver klasse modtager efterfølgende 1.000 eksemplarer af avisen trykt på rigtigt avispapir

Eleverne kan integrere filmproduktion, artikelskrivning, sociale medier, blogging, research,reportage og interviews

Vinderne kåres og præmieres i forskellige kategorier og aldersgrupper

Mediekonkurrencen finder sted i år for femte gang

Læs mere om temaet på www.sexogsamfund.dk/elskdigselv og i lærermaterialet til konkurrencen her.