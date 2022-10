Kære læser

Velkommen til vores nyhedsbrev om politik, der under valgkampen er omdannet til et valgnyhedsbrev. Det vil udkomme alle ugens dage klokken 20 i stedet for klokken 11 som vanligt. Her vil vi efter bedste evne give dig et overblik over det vigtigste, der er sket i dagens valgkamp.

Valgkampen blev som bekendt skudt i gang i dag. Forude venter knap fire ugers valgkamp, før danskerne skal til stemmeboksene den 1. november.