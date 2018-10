Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 19.10.2018

Kære læser!

Der er både butlerservice og jacuzzi i kahytten, når man tager på tur med luksusliner gennem Norges vilde kystlandskaber. Krydstogter kan noget helt specielt, hvis man gerne vil opleve flere feriedestinationer på én gang, men god mad og et højt serviceniveau er også en stor del af oplevelsen.

God mad er der også i rigt mål i San Francisco, som er en af de amerikanske byer, der har flest Michelin-stjerner. Gastronomien har også fået et stærkt dansk aftryk. Efter 15 år i Danmark besluttede amerikanske Nichole Accettola at tage med sin danske mand og deres tre børn på forlænget ferie til vestkystbyen. Det er nu tre år og en restaurantåbning siden.

Det nordøstlige Spanien og regionen Catalonien er andet og mere end Barcelonas storbypuls. I Pyrenæerne og langs Costa Brava-kysten er der på en campingtur mulighed for at opleve flotte landskaber med rå klippeformationer og rolige dale og tilbringe nætter i telt under høje platantræer.

Læs desuden om, hvordan tør flyluft kan være hårdt for kroppen, og om at flere og flere danskere snuppes med ulovligt hjembragte koraller i kufferten.

God læselyst

Tom Nørgaard

rejseredaktør