Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 05.10.2018

Kære læser!

I denne måned er det 75 år siden, at det gennem nogle dramatiske døgn lykkedes størstedelen af den jødiske befolkning i Danmark at undgå deportation til tyske koncentrationslejre ved at flygte til Sverige. Langs Øresundskysten kan du stadig komme tæt på sporene efter et helt særligt øjeblik i danmarkshistorien.

Historisk er det også, når vi fortæller om to gamle sanatorier i Danmark, som tidligere var behandlings- og kursteder for sygdomsramte mennesker, men hvor de smukke bygninger i naturskønne omgivelser i dag er moderne spa-hoteller.

I den nordfranske havneby Nantes er der helt andre oplevelser på programmet. Her kan du nyde godt af et sprudlende natte- og kulturliv, som er rykket ind i byens gamle fabrikker og pakhuse. Oplev også det vilde syn, når byens særlige attraktion, en 12 meter høj og 50 tons tung mekanisk elefant med plads til 49 passagerer, vandrer forbi i det gamle værftsområde.

Er du i New York med børn i efterårsferien, er der også masser at tage sig til i Manhattans legendariske Central Park, hvor vi viser vej til fem suveræne oplevelser for de mindste.

Rigtig god fornøjelse!

Rasmus Lanken Ottesen

rejseredaktør