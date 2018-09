Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 14.09.2018

Kære læser!

I den folkeligste og mest etnisk spraglede del af den franske hovedstad har en lang række restauratører de seneste år sat den gastronomiske dagsorden med ambitiøse, men uprætentiøse, spisesteder. Vores udsendte har besøgte det gamle arbejderkvarter og restauranterne, der har gjort det østlige Paris hipt.

Transformation er også overskriften på vores historie om kirker, der i dag bruges til helt andre formål end de oprindelige. Både i Danmark og resten af den vestlige verden nedlægges kirker, men nogle steder finder man anvendelse for de smukke bygningsværker til bl.a. restauranter, butikker, wellness og kunstmuseer.

Vi bliver i den religiøse verden, når vi tager til kongernes Nordsjælland. Engang var Esrum Kloster et af Nordeuropas rigeste. Nu er det centrum for fortællingen om historien, der kunne have formet sig anderledes. Vi har taget turen til et fascinerende hus, der netop har åbnet en ny udstilling om cisterciensermunkenes liv.

Vi rejser også tilbage i tiden, når vi besøger Ukraines glemte metropol. Kharkiv har længe stået i skyggen af hovedstaden Kiev, men millionbyen har sin egen særlige atmosfære. Her brød sovjetisk modernisme igennem, og gaderne bugner af fascinerende bygninger fra tiden omkring 1930.

Rgtig god fornøjelse!

Rasmus Lanken Ottesen

Rejseredaktør