Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 07.09.2018

Kære læser!

Endelig er den ikoniske amerikanske vejstrækning langs Stillehavskysten, Highway 1, genåbnet efter at have været lukket i halvandet år på grund af jordskred. JP Rejser var med, da 84 biler, én model fra hvert år, Highway 1 har eksisteret, kørte ad den naturskønne rute for at fejre, at vejen igen er åben.

Med på turen ad Highway 1 kan man passende medbringe amerikanske litterære klassikere som John Steinbecks Vredens Druer eller Jack Kerouacs Vejene. Vi præsenterer dem og andre amerikanske bøger, som du kan tage med på et roadtrip til USA.

I Sverige er det mad, som er temaet for en rejse til den tidligere danske landsdel Halland. I og omkring byen Falkenberg er der både gourmet-havregrød og avanceret pizza på menuen.

I den israelske havneby Acre er det mest alt godt fra havet og falafel, som restauranterne serverer. Oplev også de spændende historiske steder i en by, hvor både romerne, korsfarerne og osmannerne har haft herredømmet.

Rgtig god fornøjelse!

Rasmus Lanken Ottesen

Rejseredaktør