Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 31.08.2018

Kære læser!

Mens millioner af fans af HBO’s tv-serie "Game of Thrones" venter utålmodigt på, at sidste sæson af den populære fortælling bliver sendt i 2019, har vi besøgt locations i Nordirland, hvis dybe skove, barske kystlandskaber og gamle borge er den perfekte scene for serien.

I Tunesien har dramatikken været mere virkelig. Terrorangreb og uro har i flere år holdt turister væk, men nu er optimismen ved at vende tilbage, og det samme er en ændret turismeindustri, der f.eks. satser mere på eksklusive boutique- og golfhoteller.

Eksklusivt er det også på Mallorca, hvor et gammelt kloster på bjerget Randa danner en smuk og fredfyldt ramme for mindfulness-ophold, hvor deltagerne gennem f.eks. meditation og åndedrætsøvelser finder roen på en rejse langt væk fra den travle hverdag derhjemme.

Fredfyldt kan man nok ikke kalde megabyen Istanbul. Alligevel finder vi med forfatteren Orhan Pamuks bøger i bagagen en særlig melankolsk og eftertænksom stemning i byen på grænsen mellem Europa og Asien.

Hjemme i Danmark er sommerferien nu slut, men badevandstemperaturerne er stadig relativt høje, så en tur til stranden kan forlænge sommerstemningen lidt. Vi viser vej til fire helt forskellige strande på den jyske vestkyst: den klassiske, den uberørte, den travle og den lokale.

Rgtig god fornøjelse!

Rasmus Lanken Ottesen

Rejseredaktør