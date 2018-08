Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 24.08.2018

Kære læser!

Aberdeen på den skotske østkyst har i årevis levet højt på indtægterne fra offshoreindustrien i Nordsøen, og oliepengene har været med til at booste en blomstrende madscene. Nu er olieindustrien på retur, og i stedet satser byen på madturisme.

Og det er ikke kun madscenen, der har nydt godt af oliepengene i Aberdeen. I den forblæste havneby guider vi også til luksusshopping, et festligt natteliv og spændende kulturattraktioner.

Havneliv kan du også opleve i fuld vigør, når vi besøger fiskerbyerne på den bornholmske sydkyst, hvor du naturligvis kan nyde de klassiske røgede sild, men også delikatesser som hjemmelavet chokolade og økologisk is.

I Christiansfeld i Sønderjylland er det derimod honninghjerter, man spiser, mens man samtidig kan komme tæt på byens spændende historie som hjemsted for brødremenigheden herrnhutterne. Den Unesco-fredede by er blot et af de steder, som du kan opleve på Margueritruten fra Kolding til Aabenraa.

Selvom Christiansfeld er på Unescos verdensarvsliste, kom byen dog ikke med på Time Magazines liste over verdens 100 bedste oplevelser i 2018. Det gjorde til gengæld tre andre danske attraktioner, nemlig Tivoli, Noma og Experimentarium.

Rgtig god fornøjelse!

Rasmus Lanken Ottesen

Rejseredaktør