Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 10.08.2018

Vi guide også til Berliner-bydelen Kreuzkölln , som er den seneste i rækken af kvarterer, hvor entreprenører og andre kreative fører an i forandringen.

Man spiser også godt i København, og har man en faible for at spise ved vandet , kan man passende gå ombord i denne guide .

Vores mand i Portugal har været en tur med et gammelt præsidenttog , der er blevet shinet op og i dag fungerer som en mobil gourmetrestaurant med norsk islæt.

Verden er fuld af storslået arkitektur, der førhen tjente til at holde fjender og aggressorer ude, men som i dag er blevet indbringende turistmagneter . Fæstningsværkerne ligger ofte i spektakulære omgivelser og med bymure, der giver fremragende udsigt. Vi har besøgt nogle af de mest interessante. Fra Dubrovnik og Carcassonne i det sydlige Europa til Jaisalmer i Indien og Xi’an i Kina .

