Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 03.08.2018

Kære læser!

Man behøver ikke rejse langt væk for at få store oplevelser. F.eks. kan man udforske Østersøkysten der byder på både spændende hansestæder og vilde strande. I verdensarvsbyen Lübeck, der er beskrevet så smukt af bysbarnet og nobelpristageren Thomas Mann, er der mulighed for at gå ombord i kirker, kunst og søde sager, mens biodynamiske landbrug med oplevelsesparker venter længere mod øst.

Store kulturoplevelser er der også i Italien. I Asti nær Torino kan man den første søndag i september være med til et spektakel uden lige, når det historiske hestevæddeløb, palioen, løber af stablen. Læs med i reportagen her.

Kom også med til den canadiske ø New Foundland, der byder på rå natur og venlige indbyggere, og læs om Mexico Citys flydende haver, der er rekreativt udflugtsmål og et spændende historisk levn fra områdets før-spanske bosættelser.

Der er også grundlag for at rejse tilbage i tiden på vores hjemlige breddegrader. Mellem Aarhus og det gamle kongesæde i Jelling kan man besøge fire steder med rod i vikingetiden.

Rigtig god fornøjelse

Tom Nørgaard

rejseredaktør