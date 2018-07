Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 27.07.2018

Kunst i imponerende omgivelser kan du ligeledes opleve i kulturpaladset i Warszawa . Den imposante bygning, der oprindeligt var en gave fra Stalin til det polske folk , er nu ramme for modeshows, bogmesser, barer og udstillinger med både klassiske værker og samtidskunst .

Zanzibar har de paradisstrande , som de fleste af os drømmer om. Med hvidt sand, turkisblåt hav, svajende palmer og et farverigt liv under vand, hvor man kan dykke mellem stimer af eksotiske fisk. Øen i Det Indiske Ocean er dog andet end strande, hvorfor vi dufter til planterne i en krydderiplantage og hører om Zanzibars dystre slavefortid .

