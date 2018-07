Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 20.07.2018

Kære læser!

Man siger gerne, at man ikke kan få det hele, men når det gælder det svære ferievalg mellem storby og strand, behøver det ikke være et spørgsmål om enten eller. Vi giver et bud på 15 destinationer fra Nordeuropa til Oceanien, hvor man kan se på verdenskunst om formiddagen og holde badeferie om eftermiddagen.

Også Mallorca har både spændende byliv og gode badestrande. Det er dog også værd at udforske Tramuntana-bjergene med de charmerende landsbyer og de spektakulære landskaber. Vi viser vej til de største oplevelser i området.

I Englands hovedstad vrimler det med beværtninger, men det er ikke alle steder man spiser lige godt. Vi har udvalgt 5 Londonpubber, hvor der er mulighed for både at få god øl og mad.

Langt væk fra den hektiske storby kommer man med vandrestøvler langs Hærvejen, der strækker sig over 500 kilometer langs den jyske højderyg. Den gamle handelsvej er i dag en smuk naturrute, hvor man iført vandrestøvler og rygsæk kan sætte hverdagen på pause og i fred og ro vandre gennem et dramatisk landskab. Men man kan få vabler de mest utænkelige steder, måtte Jyllands-Postens udsendte sande.

Skal man rejse langt væk, er det en god idé at blive vaccineret mod leverbetændelse, men mange danskere aner ikke om de har fået vaccinen eller ej, viser undersøgelse. Nogle slås til gengæld med flyskræk og tør slet ikke rejse. Få tre gode råd til, hvordan man kommer flyskrækken til livs.

