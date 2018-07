Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 06.07.2018

Kære læser!

Når hundredtusindvis af turister i sommerferien strømmer til franske Provence for at opleve den særlige idyl med duftende lavendelmarker og gamle bjerglandsbyer, vil de møde en række lokale aktører, som arbejder for at skabe en bæredygtig turisme, der netop skal værne om områdets kultur og natur.

I Kroatiens hovedstad Zagreb kan du i en storby, der også emmer af nostalgi, opleve mødet mellem på den ene side en gammel centraleuropæisk madkultur og på den anden side en ny generation af kokke og vinproducenter, der udvikler og udfordrer traditionerne.

Endnu mere storby får du i New Yorks sommerhede gader, men får du nok af varmen og menneskemylderet, så kan en udflugt til den fredelige lilleby Beacon genoprette roen. Efter halvanden times togtur finder du her lys, luft, vintagebutikker og et anerkendt kunstmuseum.

Kreditkortet er som bekendt hyppigt i brug i ferien. Og én ting er, at man selv bruger det for meget. Noget andet er, at risikoen for at andre misbruger det, også er større på ferien. Læs vores guide til, hvordan du beskytter dit kort mod misbrug.

Rigtig god fornøjelse

Rasmus Lanken Ottesen

rejseredaktør