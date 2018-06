Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 22.06.2018

Kære læser!

Sommeren er festivalernes tid. I Sydfranske Arles afholdes hvert år én af verdens vigtigste festivaler for fotokunst. Byen er også værd at opleve, hvis man vil gå i van Goghs fodspor eller se, hvordan romerne har sat sig sine aftryk her.

Et sted der også er historisk interessant, er det prestigefyldte universitet i Boston, Harvard, der overrasker med fantastiske fortællinger om druknede bogsamlere og havmænd fra Asien. Vi har været på besøg og talt med Molly Cinnamon, som i sin fritid fra sine computerscience-studier, er med til at formidle historien.

Sommerferien byder også på muligheder for de mindste historieinteresserede. På det netop genåbnede Københavns Museum inviterer man til sommerskole for børn i alderen 8-12 år. Her kan man dykke ned i fortiden og bl.a. lære, hvad det vil sige at lave arkæologisk arbejde.

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at sommeren også står i fodboldens tegn. I næste uge spiller Danmark i Moskva den afgørende kamp VM-kamp mod Frankrig i det indledende gruppespil. Vi viser vej til nogle af de oplevelser man ikke skal snyde sig selv for, hvis man har planer om at besøge Ruslands hovedstad.

Sommerferien kan desværre også byde på kedelig ventetid på motorveje rundt om i Europa. Vejarbejde præger netop nu store dele af A7 ned mod Hamborg, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

Der findes værre ulykker end bilkøer, og skulle man være uheldig at blive syg op til sommerferien, kan det være rart at vide, hvilke rettigheder man har.

Rigtig god fornøjelse

Tom Nørgaard,

rejseredaktør