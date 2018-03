Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 30.03

Kære læser!

Luksus kan være mange ting. Det lærte Stine Groth Rasmussen, da hun sammen med sin familie indlogerede sig på Tiger Tops i Chitwan nationalparken i Nepal. Her på kanten af Himalaya består den bæredygtige eventyrferie i korte bade, fred og ro samt safari, hvor dyrene ikke lider overlast.

Man tager ikke familien med, når man holder ferie med nichebureauet Single-Rejser. Fællesskab og individuel frihed er nogle af nøgleordene for bureauet, der arrangerer ferier for enlige rejsende. Men det er oplevelser og ikke dating, som er i højsædet.

Oplevelser I form af god kaffe, lækker mad og glimrende cocktails er der også i Bergstrasse i bydelen Mitte i Berlin. Inden for få hundrede meter finder man flere nye steder gør det værd at bruge en hel dag i denne ellers undseelige sidegade.

Inden for flyindustrien var der i den forgangne uge tale om en helt anden form for fascination, da Qantas gennemførte deres kænguru-rute til London i et hop. Søndag blev der taget hul på den første faste ruteflyvning mellem Australien og Europa - en tur på 17 timer.

Rigtig god fornøjelse

Tom Nørgaard,

rejseredaktør