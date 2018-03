Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 23.03

Kære læser!

I den amerikanske solskinsstat Florida byder den oversete vestlige Golfkyst på en tilbagelænet livsstil, store naturoplevelser, hvide sandstrande og farverige byer med verdenskunst og festglade latinokvarterer.

På et roadtrip rundt i anden af de amerikanske stater Virginia er det historien, du kan opleve, på borgerkrigens slagmarker og gamle tobaksplantager, i en levendegjort koloniby, og på USAs nationale kirkegård.

På den anden side af Atlanterhavet flokkes turisterne til den nordnorske øgruppe Lofoten for at opleve urgamle fjelde og blafrende nordlys, men også flere og flere nordmænd flytter til øen, som har et overraskende mildt klima.

I Danmark er der også mildere klima på vej, og i påskeferien kan du være med, når vikingerne vågner op til dåd efter vinteren i Bork Vikingehavn på vestkysten, Vikingemuseet Ladby på Fyn og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rigtig god fornøjelse

Rasmus Lanken Ottesen,

rejseredaktør