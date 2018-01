Intro-tekst til Rejser-nyhedsbrev 19.01

Kære læser!

Det er sjældent, at man får lejlighed til at smage vin fra Mellemøsten, men med sine alsidige lokalklimaer og en produktion af omkring 35 mio. flasker vin om året er Israel en ambitiøs spiller på vinmarkedet. For mange israelere er alkohol dog forbeholdt særlige festdage.

Den egyptiske by Luxor ligger også i et område, der emmer af ældgammel kultur og mytologi. Grave og templer opført til ære for konger, dronninger og embedsmænd kan kombineres med en tur på kamelryg langs Nilen. Hvad man kan opleve i Egypten kan man bl.a. blive klogere på gennem et udvalg af fiktionslitteratur. Vi guider til hvilke bøger, der skal pakkes med på rejsen.

Skal man have familien med på vinterferie i London, kan man endelig få gavn af fire bud på gode museumsoplevelser i og omkring South Kensington. Udenfor er der masser af royal legeplads til familiens yngste.

Går turen i stedet for til skiferie i Alperne, kan det være rart at have styr på forsikringerne.

Rigtig god fornøjelse

Tom Nørgaard,

rejseredaktør