Insektmiddel fundet i klementiner: »Søg læge, hvis du får symptomer«

Der er fundet et for højt indhold af dimethoat i klementiner.

Derfor kaldes de nu tilbage.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Det er firmaet Dole Nordic A/S, der tilbagekalder klementinerne på grund af det for høje indhold af dimethoat, der er et insektmiddel.

Klementinerne, der stammer fra Marokko, har en nettovægt på 2,3 kilo.