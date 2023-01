Vagtpost eller røver: Hvem er denne mand?

»På baggrund af efterforskning, vurderer vi, at personen på billederne har relation til sagen, idet det endnu ikke kan udelukkes, at røveriet er foretaget i forening, hvor personen på billederne kan være selve gerningsmanden eller have været vagtpost eller lignende. Billederne er ikke af bedste kvalitet, men vi håber at offentligheden kan give os info om manden på billederne,« siger politikommissær Søren Andersen fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.