Valgnyhedsbrev den 31. oktober 2022

Du kan også læse om forskellene i Socialdemokraternes og Moderaternes sundhedspolitik, for selv om partilederne Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussens virkede til at nærme sig hinanden på spørgsmålet om fremtidens sygehusvæsen under søndagens partilederdebat, vurderer en sundhedsprofessor ikke, at det bliver nemt for de to at komme til enighed.

Og så er der indblik i både de personlige dramaer, som vi holder særligt øje med i morgen, og overblik over de politikere, der enten har forladt Folketinget, siden danskerne stemte dem ind i 2019, eller ikke genopstiller til valget i tirsdag.